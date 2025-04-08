Учёные начали оценку последствий разлива мазута в Чёрном море. Первая экспедиция прошла у берегов Крыма

Первая в этом году морская научная экспедиция завершилась у берегов Крыма. На борту НИС «Профессор Водяницкий» учёные из ведущих научных институтов страны в течение 26 суток собирали данные о состоянии Чёрного моря — в том числе в зонах, пострадавших от разлива мазута после декабрьской аварии танкеров «Волгонефть».

В экспедиции участвовали специалисты ФИЦ ИнБЮМ, Карадагской научной станции РАН, МГУ, МГИ и КГМТУ. Основной акцент был сделан на оценку возможных последствий нефтяного загрязнения в районе Керченского пролива и Феодосийского залива.

«Специалисты всех институтов включили в свои задачи сбор материала для оценки последствий разлива мазута. Уже по предварительным данным сейсмоакустической съёмки видно: в районе Керченского пролива и Феодосийского залива зафиксирована непривычная картина морского дна», — рассказала начальник экспедиции, кандидат биологических наук Наталия Бурдиян.

Сейсмоакустическая группа МГУ обследовала 254 километра морского дна и провела 11 погружений телеуправляемого подводного аппарата. На расшифровку этих данных уйдёт не один день — но уже сейчас специалисты говорят о потенциальных зонах загрязнения.

Одновременно с этим учёные собирали пробы воды, донных отложений и морских организмов для оценки:

содержания тяжёлых металлов, ртути и радионуклидов (137Cs, 90Sr, 210Po);

выживаемости зоопланктона и молоди рыб в пострадавших районах;

активности бактерий, способных расщеплять нефтяные углеводороды;

изменений в планктонной экосистеме и токсичных водорослях рода Pseudo-nitzschia;

поведения черноморских дельфинов и их подводных «сигналов».

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Работа велась в прибрежной зоне Крыма, Керченском проливе и акваториях, потенциально затронутых аварией. Учёные отмечают: собранные данные помогут оценить не только влияние конкретного разлива, но и общее состояние экосистемы Чёрного моря на старте весеннего сезона.

«Одна из ключевых задач — понять, насколько велика способность Чёрного моря к самоочищению и какие районы нуждаются в особом внимании», — пояснила заместитель начальника экспедиции, к.б.н. Елена Тихонова.

Экспедиция проходила на судне «Профессор Водяницкий» под командованием капитана дальнего плавания Андрея Широкова. Научный коллектив выразил экипажу благодарность за помощь и прекрасно организованные условия. Итоги исследований будут подведены после расшифровки и анализа полученных данных. Учёные надеются, что результаты позволят своевременно выявить экологические риски и принять меры для защиты Чёрного моря.

Напомним, танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря. Минприроды сообщило, что около 4 тыс. тонн мазута вытекло в Черное море и попало на побережья Крыма и Краснодарского края.