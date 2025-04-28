«Севкор» запустил бесплатную городскую газету

Информационное агентство «Севкор» расширяет свои площадки — теперь новости и авторские материалы можно будет читать не только в интернете, но и на бумаге. Вышел в свет первый номер печатной версии издания. Газета будет распространяться бесплатно в ключевых точках Севастополя.

Основу контента составят новости города, репортажи, интервью и аналитика. Печатное издание будет выходить регулярно. Электронная версия материалов по-прежнему доступна на сайте sevcor.ru и в официальных социальных сетях агентства.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города