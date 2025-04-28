За три дня севастопольцы перечислили мошенникам 5,5 миллионов рублей

За последние три дня в Севастополе жертвами мошенников стали четыре женщины. Злоумышленники, представляясь сотрудниками банков, Росфинмониторинга и портала Госуслуг, убедили их перевести деньги на «безопасные счета».

Так, 69-летней пенсионерке, позвонил неизвестный, представился сотрудником Росфинмониторинга и сообщил, что её сбережения в опасности. Следуя указаниям афериста, женщина лишилась 3,7 миллионов рублей.

61-летняя местная жительница, которая доверилась лжесотруднику портала Госуслуг и перевела на «безопасные счета» 1 миллион рублей.

71-летняя пенсионерка отдала мошенникам 637 тысяч рублей, а 41-летняя педагог, следуя аналогичным указаниям, потеряла 200 тысяч рублей.

Полиция Севастополя напоминает, что настоящие сотрудники банков, государственных ведомств и правоохранительных органов никогда не просят переводить деньги на «безопасные счета» и не требуют сообщать реквизиты карт, коды из SMS или пароли от онлайн-банкинга.

Если вам звонят с подобными требованиями — это мошенники!