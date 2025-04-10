Севастопольцы жалуются на неубранный мазут в бухте Казачья

В волонтерских чатах жители сообщают о новых выбросах мазута на пляжах Гагаринского района, а также неубранных мертвых птицах в Камышовой бухте.

В комментариях «Севкору» жительница города Валентина рассказала, что с января регулярно гуляет возле моря на диких пляжах бухты Казачья, и все камни там, как были, так и остаются в мазуте. Набора волонтеров на уборку этих мест она не видела.

Сегодня она снова прогулялась по берегу — и картина, по ее словам, удручающая.

«Раньше выбросы были не такими частыми. Сейчас практически везде мазут, на каждом камне. Раньше были и чистые. Теперь ощущение, что каждый камень в мазуте», — поделилась Валентина.

Также ее возмущает, что уже минимум полтора месяца в районе местной достопримечательности — фотозоны лежит труп дельфина.

«Если его наконец-то не уберут, я привезу его ко входу в правительство Севастополя», — не выдержала женщина и написал такой комментарий в волонтерском чате.

Ранее сообщалось, что дано поручение департаменту общественной безопасности совместно с лесниками и Роспотребнадзором проводить обследование всей береговой линии от Андреевки до ЮБК. Также подчеркивалось, что новых массовых выбросов мазута не обнаружено.

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Ольга Сурикова

Фото: волонтеры Севастополя