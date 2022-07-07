Военные ВСУ были обстреляны при попытке установить флаг на острове Змеиный

Часть из них погибла

В ночь на 7 июля военные ВСУ предприняли попытку установить флаг Украины на острове Змеиный. Самолет ВКС нанес по острову ракетный удар, часть украинских военных были уничтожены, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На фоне военных провалов и массового отступления украинских войск в Донбассе ночью 7 июля киевским режимом была предпринята попытка символической доставки флага на остров Змеиный», — заявил Конашенков.

Он уточнил, что утром с моторной лодки военные ВСУ высадились на острове и сделали фото с флагом. После ракетного удара ВКС России ставшиеся в живых сбежали в направлении населенного пункта Приморское Одесской области.

Напомним, Вооруженные силы России 30 июня в качестве жеста доброй воли вывели свои войска с острова Змеиный.

Ольга Сурикова