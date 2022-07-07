Стадион «Горняк» сдадут в эксплуатацию в июле

Сегодня, 7 июля, на заседании правительства Севастополя руководитель департамента капитального строительства Илларион Гапицонов сообщил, что в контракт на реконструкцию стадиона внесены существенные изменения, которые позволят подрядчикам сдать в эксплуатацию стадион «Горняк» уже в июле текущего года.

«В ходе производства работ были выявлены дополнительные работы, не вошедшие в состав проекта. (ред. – новый) Проект прошел государственную экспертизу. Принятое постановление позволит ГКУ «ЕДКС» произвести полный расчет с подрядчиков и ввести объект в эксплуатация уже в этом месяце», — сообщил Гапицонов.

Напомним, 4 июля стало известно, что в суд направлено уголовное дело о хищении 12 млн рублей при выполнении государственного контракта по реконструкции стадиона «Горняк».

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Дмитрий Островский