В Севастополе создали штрафплощадку для яхт

Парковать где-попало яхты, катера и ялики больше не получится. В скором времени будет определен подрядчик, который по аналогии с автомобилями, будет транспортировать неправильно припаркованные маломерные суда на специально оборудованную штрафплощадку.
Соответствующее постановление принято сегодня на заседании правительства Севастополя.
Подрядчика для перемещения и хранения маломерных судов определит дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры, управление по тарифам установит соответствующие расценки.
Напомним, сегодня в Севастополе идут активные работы по строительству яхтенной марины в Балаклаве.
Дарья Тимофеева
Фото: pinterest.ru