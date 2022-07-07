В Севастополе создали штрафплощадку для яхт

Парковать где-попало яхты, катера и ялики больше не получится. В скором времени будет определен подрядчик, который по аналогии с автомобилями, будет транспортировать неправильно припаркованные маломерные суда на специально оборудованную штрафплощадку.

Соответствующее постановление принято сегодня на заседании правительства Севастополя.

Подрядчика для перемещения и хранения маломерных судов определит дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры, управление по тарифам установит соответствующие расценки.

Напомним, сегодня в Севастополе идут активные работы по строительству яхтенной марины в Балаклаве.

Дарья Тимофеева

Фото: pinterest.ru