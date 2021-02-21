Военно-историческому музею выбрали имя

Севастопольскому военно-историческому музею-заповеднику вернут старое название, сохранив статус. К такому решению удалось прийти, благодаря опросу севастопольцев. Большинство голосовавших – 81% ­– высказались за возвращение прежнего наименования. Он снова станет музеем героической обороны, передает «Первый Севастопольский».

В опросе приняли участие 2 500 человек. Директор музея Александр Барков пояснил, что статус заповедника юридически останется, но выносить его в название не будут теперь.

Читайте также: В Севастополе музею обороны пришлось спасать репутацию

Также в музее снова будет работать совет содействия, в который войдут историки, реконструкторы, ветераны, члены общества охраны памятников, депутаты Заксобрания и представители Черноморского флота. Они смогут обсуждать изменения в музее, улучшать его для туристов и внедрять новые идеи.

Александр Барков пообещал, что члены совета смогут действительно вносить предложения в музейные проекты.

Ольга Сурикова