Андреевский муниципалитет не хочет объединяться с Качинским

Решение Качинского не совпало с Андреевским

В Севастополе возникла инициатива объединения Качинского и Андреевского муниципальных советов. На заседании сессий местных депутатов были рассмотрены идентичные вопросы слияния в единый округ.

В Качинском муниципальном совете депутаты одобрили инициативу и назначили общественные слушания по этому вопросу на 7 марта на 11.00 в здании районного Дома офицеров, на улице Авиаторов, 15а. Решение опубликовано на сайте муниципалитета.

В Андреевском муниципалитете голосования были провалены. Как сообщают альтернативные СМИ, инициативу поддержали всего два депутата, семь проголосовали против, один воздержался. Решения с внеочередной сессии на сайте пока нет.

Напомним, в Севастополе Нахимовский муниципалитет будет разделен на два – появятся еще свои органы власти на Северной стороне. Соответствующее решение было принято накануне советом Нахимовского муниципального округа.

Ольга Сурикова