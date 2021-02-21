На Большой Морской новый фонарный столб может упасть на людей

Столбы были недавно установлены

В Севастополе на недавно реконструированной Большой Морской уже разваливаются фонарные столбы.

Так, в районе ТЦ «Диалог» и Главпочтампа наш корреспондент сфотографировал фонарь, у которого отошла нижняя часть, из-за чего уже почти оголилась электропроводка. Кроме возможного замыкания и удара током из-за попадания туда воды, он угрожает упасть севастопольцам и гостям города на головы.

Напомним, реконструкция Большой Морской началась в октябре 2019 года, а завершена весной 2020. Ею предусмотрена была замена всех подземных сетей и опор освещения, обустройство ливневой канализации, озеленение и создание зон отдыха.

Фото: sevkor.ru

Ольга Сурикова