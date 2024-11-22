Водителя автобуса, из-за которого пенсионерка выпала из салона, могут лишить прав

22 ноября в 13:00 в районе дома 89 по проспекту Октябрьской Революции 62-летний водитель маршрутного автобуса Mercedes-Benz перед началом движения не убедился, что все пассажиры зашли в салон и начал движение. В автобусе не была закрыта дверь. В результате 75-летняя пассажирка выпала на проезжую часть.

Пенсионерка получила травмы и была доставлена в больницу водителем маршрутки. После чего водитель самостоятельно вернулся на место ДТП для дальнейшего оформления происшествия.

Мужчине грозит административная ответственность — штраф в размере от десяти до двадцати пяти тысяч рублей или лишение права на срок от полутора до двух лет.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Анна Левина