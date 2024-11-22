В Севастополе прошел турнир по тэг-регби «Чистое поколение — 2024»

Турнир по тэг-регби «Чистое поколение — 2024» прошел в Севастополе! 🏉
20 ноября на базе средней общеобразовательной школы №22 имени Н.А. Острякова состоялся турнир по тэг-регби «Чистое поколение — 2024» в память участника СВО Александра Сергеевича Черемёнова среди команд общеобразовательных организаций.
Турнир проведен Севастопольской городской федерацией регби в рамках федеральной межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение» при поддержке Департамента образования и науки города Севастополя (ГБОУ ДО «СЦТКСЭ»), Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Севастополю.
На торжественном открытии турнира присутствовали почетные гости:
• Песчанская Марина Леонидовна, Уполномоченный по правам ребенка в г. Севастополе;
• Первых Екатерина Александровна, оперуполномоченный УНК УМВД России по городу Севастополю, капитан полиции;
• Фроляк Екатерина Сергеевна, представитель Департамента образования и науки Севастополя.
🏆 Результаты турнира:
2016-2017 г.р.:
1. Севастопольский политехнический лицей
2. Школа № 22-1
3. Школа № 22-2
4. Школа «Экотех+»
5. Школа № 30
2014-2015 г.р.:
1. Школа № 22
2. Школа № 44-2
3. Школа № 44-1
4. БДДЮТ
5. Школа «Экотех+»
6. Школа «Бухта Казачья»
Судейскую бригаду возглавила Воронина Инна Владимировна. В составе бригады также работали Носова Виктория и Бабенкова Диана.
💬 Илья Журавлев, председатель Попечительского совета Севастопольской городской федерации регби: «Поддержка детского и юношеского спорта — одно из приоритетных направлений работы федерации. Мы рады проводить турниры, направленные на пропаганду здорового образа жизни и формирование у подрастающего поколения правильных жизненных ориентиров».
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