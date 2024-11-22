В Севастополе прошел турнир по тэг-регби «Чистое поколение — 2024»

Турнир по тэг-регби «Чистое поколение — 2024» прошел в Севастополе! 🏉

20 ноября на базе средней общеобразовательной школы №22 имени Н.А. Острякова состоялся турнир по тэг-регби «Чистое поколение — 2024» в память участника СВО Александра Сергеевича Черемёнова среди команд общеобразовательных организаций.

Турнир проведен Севастопольской городской федерацией регби в рамках федеральной межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение» при поддержке Департамента образования и науки города Севастополя (ГБОУ ДО «СЦТКСЭ»), Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Севастополю.

На торжественном открытии турнира присутствовали почетные гости:

• Песчанская Марина Леонидовна, Уполномоченный по правам ребенка в г. Севастополе;

• Первых Екатерина Александровна, оперуполномоченный УНК УМВД России по городу Севастополю, капитан полиции;

• Фроляк Екатерина Сергеевна, представитель Департамента образования и науки Севастополя.

🏆 Результаты турнира:

2016-2017 г.р.:

1. Севастопольский политехнический лицей

2. Школа № 22-1

3. Школа № 22-2

4. Школа «Экотех+»

5. Школа № 30

2014-2015 г.р.:

1. Школа № 22

2. Школа № 44-2

3. Школа № 44-1

4. БДДЮТ

5. Школа «Экотех+»

6. Школа «Бухта Казачья»

Судейскую бригаду возглавила Воронина Инна Владимировна. В составе бригады также работали Носова Виктория и Бабенкова Диана.

💬 Илья Журавлев, председатель Попечительского совета Севастопольской городской федерации регби: «Поддержка детского и юношеского спорта — одно из приоритетных направлений работы федерации. Мы рады проводить турниры, направленные на пропаганду здорового образа жизни и формирование у подрастающего поколения правильных жизненных ориентиров».

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Анна Левина