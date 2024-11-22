С доверчивых пенсионеров в Севастополе берут десятки тысяч за «ремонт» стиралок

Бытовая техника, к сожалению, не долговечна и рано или поздно ломается. Пожилые люди, конечно, в таких случаях стараются найти варианты подешевле, чтобы отремонтировать необходимую в быту вещь. Этим и пользуются ушлые, предприимчивые мастера, которые обдирают стариков, как липку.

В сети жители Севастополя поделились неприятной историей, как бабушка заплатила 51 тысячу рублей за ремонт стиральной машины. Как указал мастер в акте выполненнных работ – причиной деффекта стала грязь.

А как тут не поверить, когда в объявлениях, развешенных по подъездам, так все сладко и манко написано. И скидку обещают, и все быстро, качественно выполнить, только звони. Ну, а когда уже мастер оказался в доме наивного пенсионера, ухватится за него клещами и уже не отпустит.

В комментариях к посту в соцсетях люди делились и своими историями, которых оказалось немало.

«Эти ремонтники давно уже научились обманывать людей, которые пытаются сэкономить — меняют какие-нибудь подшипники стоимостью 300 рублей, а счет выставляют на 7000», — рассказывают жители Севастополя.

«Ремонт стиральных машин, телевизоров, компьютерный мастер — одно и то же. В актах нет адреса регистрации, сам мастер даже не индивидуальный предприниматель, а самозанятое лицо, то есть будут трудности с установлением его адреса. А чтобы обратиться в суд, нужны все данные. Полиция может их установить, только сначала туда нужно подать заявление. И это будут гражданско-правовые отношения. Нужно обходить этих мастеров стороной», — делятся опытом люди.

Мораль из этой истории такая – узнать подлинную стоимость деталей, которые надо заменить, договариваться о ремонте с официальными лицами, узнавать стоимость «на берегу», а не по факту выполненных работ.