Водитель врезался в ограждение, а потом его сбили – смертельное ДТП на «Тавриде»

Смертельное ДТП произошло сегодня, 15 октября на трассе «Таврида».

В Госавтоинспекции Крыма рассказали, что в районе села Цветное водитель на «девятке» не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. Пассажир получил травмы и был госпитализирован.

Водитель вышел на дорогу и в доли секунды на него наехал другой автовладелец, который сбил человека и скрылся с места ДТП. Идентифицировать машину пока не удалось. Полиция организовала розыск. Удар был сильный, от полученных ран мужчина скончался на месте.

Кроме этого, три автомобиля («Киа Рио», «Фольксваген Транспортер» и «КАМАЗ») столкнулись с «девяткой», стоявшей на проезжей части после первого ДТП. Пострадавших нет. Госавтоинспекция проводит проверку обстоятельств происшествия.

Ранее мы писали, что 39-летний местный житель признан виновным за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

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Кристина Ветер