У севастопольца за вождение в пьяном виде отобрали водительские права и машину

39-летний местный житель признан виновным за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

В мае 2024 года сотрудники ГИБДД остановили на ул. Маршала Блюхера автомобиль «Киа-Соренто», за рулем которого находился нетрезвый водитель. Ранее он уже был привлечен к административной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования.

Суд назначил мужчине 300 часов обязательных работ и лишил его права управлять транспортными средствами на срок 2 года. Кроме того, суд конфисковал автомобиль, которым мужчина управлял в состоянии опьянения.

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Анна Левина