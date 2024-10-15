Где в Севастополе не будет света 16 октября — список адресов

Политика
15-10-2024
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Чтобы заранее быть готовыми к отлючению света, «Севкор» по традиции публикует полный список адресов, где в городе запланировано отключение электроэнергии 16 октября.
 с 09:00 до 13:00

⚡️с. Тыловое
ул. Лазурная, 2-8(чет), 272, 5-А, 1-5(нечет);
ул. Склонная, 12-А, 6-10(чет), 14-18(чет), 1-5(нечет), 9;
ул. Ясная, 2, 8-10(чет), 790, 791;
ул. Ялтинская, 8-А, 4, 8-12(чет), 2-А;
ул. Водопроводная, 1-Б, 1-5(нечет);
ул. Стахановская, 1.
 
🛎с 13:00 до 16:00
⚡️с. Широкое
ул. Клюшкина, 2-28(чет), 9-Г, 3-А, 3-29(нечет), 1046, 46-52(чет), 58-60(чет), 592, 66-68(чет), 920, 32, 103, 33-37(нечет), 51-87(нечет), 89-101(нечет), 595, 49, 9-А, 9, 37-А;
ул. Булгакова, 79, 56-А, 56-Б, 48-52(чет), 62-110(чет), 77-А, 31-А, 33-45(нечет), 51-77(нечет), 129/1-А, 65, 113-А, 45, 89, 99, 103-109(нечет), 119-127(нечет);
пер. Звонкий, 4, 1-5(нечет);
пер. Яблоневый, 6, 5-7(нечет).
 
🛎с 09:00 до 16:00
⚡️с. Фронтовое
ул. 345-й дивизии, 2-А, 2-4(чет), 8-10(чет), 1;
ул. 60-лет Октября, 2-18(чет), 3-19(нечет);
пер. Майский, 2-10(чет), 3-5(нечет), 9.
 
🛎с 09:00 до 17:00 на 1-1,5 часа
СНТ «Сапун-Гора», 835-А, 838, 844, 866, 1086, 795-А, 829, 1003, 1017, 598, 622, 636, 646, 615, 627, 651, 659, 1003, 1261, 1469, 318-А, 184, 504, 510, 518, 524, 576, 588, 1382, 1378, 729, 461, 542, 522, 59, 489, 451, 753, 315, 1311, 335, 365, 1784, 1186, 1649, 1214- 1216(чет), 1418, 1168, 1230, 1210, 1338, 1282,1326, 1616, 1360, 1554, 1649, 1493,1389, 1403, 1437-1439(нечет), 1433, 1525, 1445, 1403, 1719, 1847, 1249, 1225, 1563-А,1709, 1211- 1213(нечет).
 
ул. Лейтенанта Миронова, 18, 23;
ул. Александры Федоринчик, 8-10(чет);
ул. Бориса Гульнова, 12, 18;
ул. Подполковника Яковлева, 1;
ул. Летчика Шаталина, 4, 9-А, 13-А;
ул. Майора Моздалевского, 6;
ул. Вилора Чекмака,7;
ул. Григория Ивашкевича, 12, 30, 29-А, 19, 29-31(нечет);
ул. Валентина Ходырева,16,5,15;
ул. Тамары Смоленской, 16-Б, 8-А, 10-В, 6, 20, 1, 15, 993, 48;
ул. Муссы Гореева, 4, 14, 22, 27;
ул. Бориса Гульнова, 18;
ул. Евгении Захаровой, 33-А;
ул. Льва Морозова, 18;
ул. Летчицы Литвиновой, 50, 5, 11, 21, 55;
пер. Берманский, 12, 18;
ул. 51-й Армии, 11;
ул. Летчицы Себровой, 30-А, 38-Б, 26-28(чет),21-23(нечет), 35;
ул. Полковника Закуренкова, 11, 43;
ул. Летчицы Бершанской, 28, 29, 57, 64, 65.
 
ул. Павла Елисова, 28, 764, 15-А, 21, 31;
ул. Танкиста Ревкова, 28, 31;
пер. Блиндажный, 1-3(нечет), 9;
пер. Кирьянова, 32;
ул. Ильи Поликахина, 16, 1, 21;
ул. Подполковника Баранова, 43;
пер. Кирьянова, 33-А;
ул. Разведчика Евглевского, 4;
ул. Художника Мальцева, 12, 9;
ул. Летчика Соколова, 12;
ул. Владимира Папидзе, 12, 20, 27;
ул. Райкунова, 7-А, 13, 17.
 
ул. 2-я Бастионная, 12-26(чет), 19-А, 21-27(нечет);
ул. Синопская, 2;
ул. Хрулева, 34,13-Б, 13/20, 13/22, 13/21, 21-А, 13;
ул. Туннельная, 40.
 
ул. Ромашковая, 72-82(чет), 56-60(чет), 774, 82, 82/А, 80-А, 770, 66, 55, 41-43(нечет), 49, 61;
ул. Муромская,182-А,188-А;
ПКИЗ «Подводник», 172/59, 271/158;
ул. Горпищенко, 109/42, 109/36, 109/33, 109/34, 10;
ул. Маслиновая, 44-А, 57, 171/58;
ул. Ромашковая, 776.
 
ул. Могилевская, 2-18(чет), 1-17(нечет);
ул. Модлинская, 2-24(чет), 21/8, 1-23(нечет);
ул. Томская, 14-42(чет), 11-35(нечет).
 
ул. Кронштадская, 2-А, 2-Д, 2-Е, 2/3, 2, 29-А, 1-Г, 1-13(нечет);
ул. Фильченкова, 48(1), 46, 29;
проезд Полоцкий, 2;
ул. Курская, 35.
 
⚡️с. Флотское
ул. Пролетная, 4-В, 6-Г, 4-Б, 10-Б, 10/2, 2-22(чет), 26, 418, 11-А, 5-А, 27-А,
1-29(нечет), 33, 37, 41;
туп. Пролетный, 5-А, 1-9(нечет), 13;
пер. Пролетный, 5-В.
 
⚡️п. Любимовка
ул. Летчика Денисова, 27-29(нечет), 35, 39;
ул. 1-я Линия, 770, 35-37(нечет), 47;
ул. 2 –я Линия,106/114, 106/142, 40/10-А, 106/40, 106/27, 40/7, 106/28, 40/10, 106/42, 106/138, 720, 804, 106/43-А, 40/5, 40/4-А, 40/9, 40/8, 58, 48,
63-А, 49-А, 47-А, 39/10, 40/9, 39/10-А, 805, 61.
 
ул. Федоровская, 106-108(чет), 92-Б, 72-104(чет), 61-А, 59-Б, 79-А, 61-81(нечет), 93, 442, 680, 439, 445, 659;
проезд Федоровский, 2-А, 4-А, 2, 10, 24, 23, 4-Б;
туп. Федоровский, 3-А, 3;
Хуторский проезд, 2-12(чет), 22, 1-31(нечет), 35, 950, 15-21(чет), 29, 949;
ул. Новая, 79-А-2, 63-А, 69-А, 63-81(нечет).

ул. Летчика Авдеева, 44-Б, 12-18(чет), 26, 11-А, 13-А, 7, 13, 807, 1167;
ул. Летчика Мордина, 4-10(чет);
ул. Летчика Канарева, 6-10(чет), 20-24(чет), 28, 17, 17-А, 1-3(нечет), 15, 19, 31;
ул. Летчика Старикова, 10, 14-16(чет), 20, 648, 27-А, 27-43(нечет), 649, 1213;
ул. Летчика Алексеева, 1-3(нечет), 7, 13-15(нечет);
СНТ «Усть-Бельбек», 300.
 

▶️16 и 17 октября
🛎с 08:00 до 17:00
Район ресторана «Шалаш» в с. Орлиное: ООО «Акар», АО «Севтелеком» базовая станция, ООО «К-Телеком» базовая станция мобильной связи, объект ФГУП «РТРС» лесной квартал №42 выдел №23, церковь.
 
⚡️Плановые ремонтные работы
🛎с 08:00 до 17:00
ул. Курганная 4-6(чет), 35-а,
ул. Индустриальная 19,25.
 
ул. Вишневая 2-20(чет), 1-5(нечет),9-23(нечет);
ул. Запорожская 2-12(чет), 1-7(нечет);
ул. Сивашская 6,12,18, 3-17(нечет), ул. Челюскинцев 96-110(чет),116-132(чет), 67;
ул. Кряжева 12-а,16-а,10-24(чет),30-42(чет), 7-39(нечет), кад.1267, 59-а,61-а,41-53 (нечет),57;
ул. Казарского 54, 57-59(нечет);
ул. Тельмана 38-40(чет),44-50(чет), 31-43(нечет);
ЗАО С. Перовской 8-10(чет),14,20,24, 28,452, 474,602-604(чет),618,638-640(чет),654,658, 670, 680,684-686(чет),698, 702-704(чет),718,722-724(чет), кад 1086, 9-11(нечет),23-25      (нечет),33-35(нечет),47,77,135, кад.369,453,457-459(нечет),471,639,659,пай.669, 683,693, 697,701,715-717 (нечет),723-727(нечет), 771,923, кад.2291.
 

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