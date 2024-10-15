Где в Севастополе не будет света 16 октября — список адресов

Чтобы заранее быть готовыми к отлючению света, «Севкор» по традиции публикует полный список адресов, где в городе запланировано отключение электроэнергии 16 октября.
с 09:00 до 13:00
с 13:00 до 16:00
ул. Летчика Авдеева, 44-Б, 12-18(чет), 26, 11-А, 13-А, 7, 13, 807, 1167;
ул. Летчика Мордина, 4-10(чет);
ул. Летчика Канарева, 6-10(чет), 20-24(чет), 28, 17, 17-А, 1-3(нечет), 15, 19, 31;
ул. Летчика Старикова, 10, 14-16(чет), 20, 648, 27-А, 27-43(нечет), 649, 1213;
ул. Летчика Алексеева, 1-3(нечет), 7, 13-15(нечет);
СНТ «Усть-Бельбек», 300.