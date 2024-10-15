Где в Севастополе не будет света 16 октября — список адресов

Чтобы заранее быть готовыми к отлючению света, «Севкор» по традиции публикует полный список адресов, где в городе запланировано отключение электроэнергии 16 октября.

с 09:00 до 13:00

с. Тыловое

ул. Лазурная, 2-8(чет), 272, 5-А, 1-5(нечет);

ул. Склонная, 12-А, 6-10(чет), 14-18(чет), 1-5(нечет), 9;

ул. Ясная, 2, 8-10(чет), 790, 791;

ул. Ялтинская, 8-А, 4, 8-12(чет), 2-А;

ул. Водопроводная, 1-Б, 1-5(нечет);

ул. Стахановская, 1.



с 13:00 до 16:00

с. Широкое

ул. Клюшкина, 2-28(чет), 9-Г, 3-А, 3-29(нечет), 1046, 46-52(чет), 58-60(чет), 592, 66-68(чет), 920, 32, 103, 33-37(нечет), 51-87(нечет), 89-101(нечет), 595, 49, 9-А, 9, 37-А;

ул. Булгакова, 79, 56-А, 56-Б, 48-52(чет), 62-110(чет), 77-А, 31-А, 33-45(нечет), 51-77(нечет), 129/1-А, 65, 113-А, 45, 89, 99, 103-109(нечет), 119-127(нечет);

пер. Звонкий, 4, 1-5(нечет);

пер. Яблоневый, 6, 5-7(нечет).



с 09:00 до 16:00

с. Фронтовое

ул. 345-й дивизии, 2-А, 2-4(чет), 8-10(чет), 1;

ул. 60-лет Октября, 2-18(чет), 3-19(нечет);

пер. Майский, 2-10(чет), 3-5(нечет), 9.



с 09:00 до 17:00 на 1-1,5 часа

СНТ «Сапун-Гора», 835-А, 838, 844, 866, 1086, 795-А, 829, 1003, 1017, 598, 622, 636, 646, 615, 627, 651, 659, 1003, 1261, 1469, 318-А, 184, 504, 510, 518, 524, 576, 588, 1382, 1378, 729, 461, 542, 522, 59, 489, 451, 753, 315, 1311, 335, 365, 1784, 1186, 1649, 1214- 1216(чет), 1418, 1168, 1230, 1210, 1338, 1282,1326, 1616, 1360, 1554, 1649, 1493,1389, 1403, 1437-1439(нечет), 1433, 1525, 1445, 1403, 1719, 1847, 1249, 1225, 1563-А,1709, 1211- 1213(нечет).



ул. Лейтенанта Миронова, 18, 23;

ул. Александры Федоринчик, 8-10(чет);

ул. Бориса Гульнова, 12, 18;

ул. Подполковника Яковлева, 1;

ул. Летчика Шаталина, 4, 9-А, 13-А;

ул. Майора Моздалевского, 6;

ул. Вилора Чекмака,7;

ул. Григория Ивашкевича, 12, 30, 29-А, 19, 29-31(нечет);

ул. Валентина Ходырева,16,5,15;

ул. Тамары Смоленской, 16-Б, 8-А, 10-В, 6, 20, 1, 15, 993, 48;

ул. Муссы Гореева, 4, 14, 22, 27;

ул. Бориса Гульнова, 18;

ул. Евгении Захаровой, 33-А;

ул. Льва Морозова, 18;

ул. Летчицы Литвиновой, 50, 5, 11, 21, 55;

пер. Берманский, 12, 18;

ул. 51-й Армии, 11;

ул. Летчицы Себровой, 30-А, 38-Б, 26-28(чет),21-23(нечет), 35;

ул. Полковника Закуренкова, 11, 43;

ул. Летчицы Бершанской, 28, 29, 57, 64, 65.



ул. Павла Елисова, 28, 764, 15-А, 21, 31;

ул. Танкиста Ревкова, 28, 31;

пер. Блиндажный, 1-3(нечет), 9;

пер. Кирьянова, 32;

ул. Ильи Поликахина, 16, 1, 21;

ул. Подполковника Баранова, 43;

пер. Кирьянова, 33-А;

ул. Разведчика Евглевского, 4;

ул. Художника Мальцева, 12, 9;

ул. Летчика Соколова, 12;

ул. Владимира Папидзе, 12, 20, 27;

ул. Райкунова, 7-А, 13, 17.



ул. 2-я Бастионная, 12-26(чет), 19-А, 21-27(нечет);

ул. Синопская, 2;

ул. Хрулева, 34,13-Б, 13/20, 13/22, 13/21, 21-А, 13;

ул. Туннельная, 40.



ул. Ромашковая, 72-82(чет), 56-60(чет), 774, 82, 82/А, 80-А, 770, 66, 55, 41-43(нечет), 49, 61;

ул. Муромская,182-А,188-А;

ПКИЗ «Подводник», 172/59, 271/158;

ул. Горпищенко, 109/42, 109/36, 109/33, 109/34, 10;

ул. Маслиновая, 44-А, 57, 171/58;

ул. Ромашковая, 776.



ул. Могилевская, 2-18(чет), 1-17(нечет);

ул. Модлинская, 2-24(чет), 21/8, 1-23(нечет);

ул. Томская, 14-42(чет), 11-35(нечет).



ул. Кронштадская, 2-А, 2-Д, 2-Е, 2/3, 2, 29-А, 1-Г, 1-13(нечет);

ул. Фильченкова, 48(1), 46, 29;

проезд Полоцкий, 2;

ул. Курская, 35.



с. Флотское

ул. Пролетная, 4-В, 6-Г, 4-Б, 10-Б, 10/2, 2-22(чет), 26, 418, 11-А, 5-А, 27-А,

1-29(нечет), 33, 37, 41;

туп. Пролетный, 5-А, 1-9(нечет), 13;

пер. Пролетный, 5-В.



п. Любимовка

ул. Летчика Денисова, 27-29(нечет), 35, 39;

ул. 1-я Линия, 770, 35-37(нечет), 47;

ул. 2 –я Линия,106/114, 106/142, 40/10-А, 106/40, 106/27, 40/7, 106/28, 40/10, 106/42, 106/138, 720, 804, 106/43-А, 40/5, 40/4-А, 40/9, 40/8, 58, 48,

63-А, 49-А, 47-А, 39/10, 40/9, 39/10-А, 805, 61.



ул. Федоровская, 106-108(чет), 92-Б, 72-104(чет), 61-А, 59-Б, 79-А, 61-81(нечет), 93, 442, 680, 439, 445, 659;

проезд Федоровский, 2-А, 4-А, 2, 10, 24, 23, 4-Б;

туп. Федоровский, 3-А, 3;

Хуторский проезд, 2-12(чет), 22, 1-31(нечет), 35, 950, 15-21(чет), 29, 949;

ул. Новая, 79-А-2, 63-А, 69-А, 63-81(нечет).

ул. Летчика Авдеева, 44-Б, 12-18(чет), 26, 11-А, 13-А, 7, 13, 807, 1167;

ул. Летчика Мордина, 4-10(чет);

ул. Летчика Канарева, 6-10(чет), 20-24(чет), 28, 17, 17-А, 1-3(нечет), 15, 19, 31;

ул. Летчика Старикова, 10, 14-16(чет), 20, 648, 27-А, 27-43(нечет), 649, 1213;

ул. Летчика Алексеева, 1-3(нечет), 7, 13-15(нечет);

СНТ «Усть-Бельбек», 300.



16 и 17 октября



с 08:00 до 17:00

Район ресторана «Шалаш» в с. Орлиное: ООО «Акар», АО «Севтелеком» базовая станция, ООО «К-Телеком» базовая станция мобильной связи, объект ФГУП «РТРС» лесной квартал №42 выдел №23, церковь.



Плановые ремонтные работы