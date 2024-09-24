Водитель, сбивший мальчика на Античном, может быть привлечен к уголовной ответственности

Пока что рано говорить о том, какими последствиями для водителя обернется наезд на мальчика, случившийся сегодня днем возле дома 60 на Античном проспекте, но водителю может грозить даже уголовная ответственность, несмотря на то, что мальчик выбежал на дорогу из-за припаркованной машине.

Об этом «Севкору» сообщил член адвокатской палаты Севастополя Сергей Гурин.

«Рано ещё говорить об ответственности водителя. В зависимости от степени тяжести, вреда здоровью и фактических обстоятельств ДТП, ему грозит вплоть до уголовной ответственности», — отметил юрист.

Гурин уточнил, что водитель должен начать тормозить с момента фактического обнаружения ребенка, либо приближающегося к дороге на тротуаре, либо уже, когда его стало видно на проезжей части. Тот факт, что ребенок выбежал из-за припаркованной машины будет изучаться следствием.

«Следователь, если будет нанесен тяжкий вред здоровью ребенка, будет экспериментальным путем устанавливать момент, когда ребенка стало видно. Затем будет проведена экспертиза», — пояснил он.

Напомним, сегодня днем в районе дома №19 по ул. Челнокова и дома 60 по пр. Античный, 40-летний водитель автомобиля Nissan сбил 9-летнего мальчика, который возвращался из школы домой и неожиданно выбежал на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля.

Ребенок с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу.

В субботу, 21 сентября, произошло смертельное ДТП на трассе «Таврида». Возле села Батальное Ленинского района пятидесятитрехлетний водитель, управляя грузовым автомобилем, врезался в стоящий на обочине грузовик с полуприцепом-цистерной, заодно наехав на пятидесятилетнего водителя, стоявшего рядом с цистерной.

Дарья Тимофеева

Фото: Анна Корнилова