В среду, 25 сентября, с 12.00 до 14.00 в районе береговой линии на Северной стороне пройдут тренировки наших военных в том числе с участием самолётов и вертолетов, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Кроме этого группировка войск обороны Крымского полуострова совместно с подразделениями территориальной обороны, СГУП «Отряд Севастополь» и представители правоохранительных структур проведут учения по отражению атак диверсионных групп противника.

Учения пройдут в районе Ялтинского кольца, сел Фруктовое и Андреевка, Орловского моста и села Тыловое.

«Если увидите людей со стрелковым оружием, блокпосты на дорогах и специальную технику, не переживайте!» — предупредил губернатор.

Напомним, в апреле текущего года главком ВСУ Александр Сырский заявил, что после получения самолетов F-16 Украина предпринимает новую попытку контрнаступления и захвата Крымского полуострова.

Возможную попытку наступления ВСУ на Крым анонсировал и, сидящий в тюрьме, Игорь Стрелков. Он, в частности, отметил, что атака на Курскую область – это всего лишь отвлекающий маневр, а настоящая цель украинцев Крым.

Дарья Тимофеева

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