Стали известны подробности аварии на улице Челнокова — третьеклассник попал под колеса автомобиля

Сегодня, в районе дома №19 по ул. Челнокова и дома 60 по пр. Античный, 40-летний водитель автомобиля Nissan сбил 9-летнего мальчика, который возвращался из школы домой и неожиданно выбежал на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля.

Как писал ранее Севкор, на месте работает ГАИ и машина скорой помощи.

Ребенок получил травмы различной степени тяжести и госпитализирован.

Госавтоинспекция предупреждает, что запрещается выходить на проезжую часть дороги из-за предметов, ограничивающих видимость, в том числе припаркованных транспортных средств. Необходимо найти такой участок дороги, который хорошо просматривается в обе стороны.

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Анна Левина