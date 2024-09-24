Севастопольские школьники смогли посетить открытые уроки по бизнесу

23-24 сентября в севастопольском Центре «Мой бизнес», в онлайн-формате прошли открытые уроки по бизнесу для школьников Севастополя в возрасте от 14 до 17 лет. Мероприятие собрало 70 человек, желающих развить свои предпринимательские навыки и интерес к бизнесу.

Молодые люди смогли лично пообщаться с севастопольскими предпринимателями — представителями бизнеса «Супертяж» и «Аллоха стор», задать им вопросы о ведении бизнеса и развитии предпринимательских навыков.

В ходе уроков школьники приняли участие в деловой игре «Я-предприниматель», где генерировали новые идеи для стартапов, а также познакомились с искусственным интеллектом, основами правовых знаний в бизнесе и узнали о действующих грантовых проектах.

Мероприятие прошло в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».