Смертельное ДТП: водитель грузовика на «Тавриде» въехал в другой грузовик на обочине и сам погиб

В субботу, 21 сентября, поздно вечером на трассе «Таврида» возле села Батальное Ленинского района пятидесятитрехлетний водитель, управляя грузовым автомобилем, врезался в стоящий на обочине грузовик с полуприцепом-цистерной, заодно наехав на пятидесятилетнего водителя, стоявшего рядом с цистерной.

Об этом сообщает пресс-службу Крымского ГАИ.

В результате ДТП сам виновник аварии скончался на месте, а второй водитель был госпитализирован.

По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, также в субботу вечером водители газели сбил девочку, идущую по тротуару в центре Севастополя, девочка была доставлена в больницу.

Также в субботу, 21 сентября, произошло ДТП на троллейбусном спуске: напротив улицы Портовая, 80-летняя водитель-женщина автомобиля ВАЗ- 21011 не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части и перевернулась.

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба ГАИ Крыма

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