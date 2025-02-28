Во время работ по очистке от мазута акватории Керченского пролива погиб водолаз МЧС

При очистке акватории Керченского пролива в посёлке Джемете (Анапа) спасатель-водолаз Семен Луговой вовремя не поднялся на поверхность. На его поиски сразу отправился страховочный водолаз, который обнаружил и поднял на поверхность пострадавшего сотрудника. К сожалению, реанимационные действия результатов не дали.

Спасатель 1 класса Семён Луговой служил в системе МЧС России с 2011 года, принимал участие во многих спасательных операциях, ответственно и честно выполнял свои боевые задачи в самых сложных и опасных условиях.

У погибшего остались жена и двое детей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Керченском проливе. В результате инцидента один член экипажа погиб.

Евгения Павлова

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