Севастопольские полицейские поймали иностранца-киберпреступника

В полицию Севастополя обратился 49-летний мужчина, который стал жертвой распространенной схемы мошенничества во время онлайн-покупок.

Мужчина искал на популярной интернет-площадке необходимое ему насосное оборудование. Одно из объявлений его привлекло и он обратился к продавцу за подробностями.

После обсуждения всех деталей сделки, покупатель перечислил 22 тысячи рублей на реквизиты продавца, но в назначенное время и позже свой товар так и не получил.

Полиция поймала лжепродавца — 42-летний гражданин Армении, находящийся на территории России нелегально.

Преступник возместил причиненный материальный ущерб в полном объеме. В настоящее время он проходит процедуру принудительного выдворения с территории Российской Федерации.

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