Во Франции снова заговорили о вводе войск в Украину

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь подтвердил ранее сказанные слова президентом страны Эммануэлем Макроном о возможном вводе войск НАТО на Украину.

Сделал он это отвечая на вопросы французских сенаторов. Атталь выразил уверенность, что никто из сенаторов не может смириться с перспективой победы России, и отметил, что позиция Москвы ужесточилась, в том числе — в отношении Парижа. Речь идет о «распространении ложной информации» и кибератаках, пояснил он.

Тем не менее, в его словах уже прозвучало смягчение позиции президента, поскольку, со слов Атталя, французские солдаты не будут участвовать непосредственно в боях на линии соприкосновения.

«Когда мы говорим о французских солдатах, мы вполне можем говорить о солдатах, участвующих в тренировочных действиях, в противовоздушной обороне или в защите ряда границ», — сказал он.

Атталь также пояснил: президент Эммануэль Макрон, говоря о возможности отправки военных на Украину, не сообщал о конкретных планах, а только допустил такую перспективу.

Напомним, по заявлениям городских властей именно французскими ракетами SCALP было поражено здание штаба Черноморского флота в сентябре прошлого года.