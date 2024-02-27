Макрон не исключил отправку западных войск на Украину

Об этом президент Франции заявил по итогам встречи европейских лидеров 26 февраля, передает Le Monde.

По словам Макрона, Россия может готовить агрессию против других европейских наций, поэтому остановить ее надо сейчас. «Мы сделаем все, что должны, чтобы Россия не победила», — подчеркнул Макрон.

В числе возможностей президент Франции назвал отправку войск на Украину, однако заметил, что не все европейские лидеры готовы рассматривать эту опцию.

Также Макрон объявил о создании новой коалиции, которая будет поставлять Украине «ракеты и бомбы средней и большой дальности для нанесения стратегических ударов».

«У действующего президента Франции, верховного главнокомандующего вооружёнными силами Франции и князя Андорры Эммануэля Жана-Мишеля Фредерика Макрона приключилось сразу две проблемы: сначала ему, вероятно, ударила в голову моча, а затем произошло недержание речи», — прокомментировал заявление зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление французского президента о возможности отправки сухопутных войск на Украину.

Также слова французского президента прокомментировал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: «В этом случае надо говорить не о вероятности, а о неизбежности конфликта. Вот так и оцениваем. Так же должны оценивать эти страны и отдавать себе в этом отчет, задаваться вопросом, соответствует ли это их интересам, а также интересам граждан их стран».

Ольга Сурикова