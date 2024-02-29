Севастополец хранил взрывчатку у себя в квартире на улице Колобова

Прокуратура Севастополя уже направила в суд уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя, обвиняемого в хранении взрывных устройств

По версии следствия, он незаконно приобрел зажигательную трубку и самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия с зарядом тротила массой более 170 г, начиненное поражающими элементами общей массой почти 2,9 кг в виде дроби диаметром 2,5 мм. Все это он спрятал в своей квартире на улице Колобова, где в октябре 2023 года они были изъяты сотрудниками ФСБ.

В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении Гагаринского районного суда Севастополя.

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Ольга Сурикова