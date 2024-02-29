Юные севастопольские прыгуны в воду привезли 11 медалей со Всероссийских соревнований

Сборная Севастополя завоевала золото, 6 серебряные и 4 бронзовые медали на Всероссийских соревнованиях по прыжкам в воду, которые завершились в Краснодарском дворце водных видов спорта.
🥇Ян Стрельников (прыжки с вышки среди юношей 12-13 лет)
🥈🥈София Луданова (вышка, трамплин 1 м)
🥈Тимофей Галаев — 🥈Ян Стрельников (парное выступление)
🥈Дарина Мильцова — 🥈Дарина Трактина (парное выступление)
🥉Тимофей Галаев (вышка)
🥉Владимир Летов (вышка)
🥉Ян Стрельников (трамплин 1 м)
🥉Дарина Мильцова (вышка)
Это были первые соревнования по прыжкам в воду в Краснодаре. Всего было разыграно 30 комплектов медалей. Участие принимали спортсмены из 7 регионов.
Напомним, в конце прошлого года городские власти сообщили, что в спорткомплексе имени 200-летия ввели в эксплуатацию бассейн. Открыть для пловцов его планировали к концу февраля 2024 года.