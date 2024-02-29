Юные севастопольские прыгуны в воду привезли 11 медалей со Всероссийских соревнований

Сборная Севастополя завоевала золото, 6 серебряные и 4 бронзовые медали на Всероссийских соревнованиях по прыжкам в воду, которые завершились в Краснодарском дворце водных видов спорта.

🥇Ян Стрельников (прыжки с вышки среди юношей 12-13 лет)

🥈🥈София Луданова (вышка, трамплин 1 м)

🥈Тимофей Галаев — 🥈Ян Стрельников (парное выступление)

🥈Дарина Мильцова — 🥈Дарина Трактина (парное выступление)

🥉Тимофей Галаев (вышка)

🥉Владимир Летов (вышка)

🥉Ян Стрельников (трамплин 1 м)

🥉Дарина Мильцова (вышка)

Это были первые соревнования по прыжкам в воду в Краснодаре. Всего было разыграно 30 комплектов медалей. Участие принимали спортсмены из 7 регионов.

Напомним, в конце прошлого года городские власти сообщили, что в спорткомплексе имени 200-летия ввели в эксплуатацию бассейн. Открыть для пловцов его планировали к концу февраля 2024 года.