Власти Севастополя увидели гарантию благополучной ситуации на Новый год

Увидели снижение показателей

В Севастополе спал ажиотаж на вакцинацию от коронавируса. Два мобильных пункта будут переведены в обычный режим. Об этом было сообщено сегодня, 15 ноября, в ходе традиционного аппаратного совещания.

Одним из обсуждаемых вопросов стала тенденция к некоему снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Вице-губернатор Александр Кулагин отметил, что в городе наблюдается снижение госпитализаций с коронавирусом. По его словам, это сказывается результат принятых мер во время нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября.

«Несмотря на то, что сохраняется высокая заболеваемость в сутки, но, с точки зрения госпитализации, она уменьшилась на 20%. На 11% уменьшилось и количество детей, которые находятся на амбулаторном наблюдении. По темпам прироста уменьшилось еще на 6%. Коэффициент распространения 0,99», — привел в подтверждение Кулагин несколько показателей, добавив, что свободный коечный фонд увеличился на 26%.

Также, по его информации, на 12% уменьшилось количество пациентов с COVID-19 старше 65 лет. И на 17% уменьшилось количество внебольничных пневмоний. Кроме того, начала сокращаться смертность от коронавируса. Данную тенденцию он назвал «хорошей».

«Эту неделю нужно добить вакцинацию, и мы сформируем коллективный иммунитет. Будет гарантия благополучной ситуации на Новый год», — подчеркнул вице-губернатор.

Что касается самой вакцинации, то темпы начали значительно снижаться и больше нет острого спроса на круглосуточную работу пунктов. Последние дни за ночь приходит 13-15 человек. В связи с этим было принято решение перевести работу мобильных пунктов на площадях Нахимова и Захарова в обычный режим для экономии ресурсов.

Ольга Сурикова