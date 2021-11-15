В Севастополе прошёл турнир «Люди сильнее машин»

В Севастополе, 13 ноября, прошел второй Всероссийский ежегодный турнир «Люди сильнее машин».

На территории парка «Патриот» 13 атлетов из разных уголков страны соревновались в силе и выносливости и даже установили мировой рекорд.

В этом году турнир прошел без зрителей и болельщиков в связи с обострившейся эпидемиологической ситуацией, на площадке парка присутствовали атлеты, судьи и организаторы.

Спортсмены соревновались в буксировке тяжёлой колесной военной техники, в эстафете по переносу снаряда весом 380 килограммов на расстояние 20 метров, подъёме снаряда «Ось Аполлона» весом в 140 килограммов, «Богатырской карусели» с гигантской покрышкой и приседании в специальной раме.

Давиду Шамею из Белгорода удалось повторить мировой рекорд, принадлежащий украинцу Алексею Новикову: он поднял снаряд 11 раз за 75 секунд.

Пермский атлет Борис Харламов (в категории до 95 килограммов) установил рекорд России и мира: он поднял гигантскую гантель 4 раза за 60 секунд.

Организаторы турнира отмечают, что за два года участвовать в нем изъявили желание спортсмены из 50 регионов страны, но в дальнейшем планируется выйти на международный уровень.

«Мы набираем обороты, в ближайшее время мы вместе с парком «Патриот» подпишем соглашение о сотрудничестве, чтобы в Севастополе был центр сильнейшей нации мира, и чтобы здесь была точка притяжения, как у третей патриотической столицы России», – рассказал начальник Управления по делам молодёжи и спорта Правительства Севастополя Сергей Резниченко.

В итоге второй год подряд победителем турнира стал Дмитрий Скосырский из Омска. Давид Шамей получил серебряную медаль, Егор Сороколетов замкнул тройку призеров. В следующем году Севастополь вновь примет богатырей со всей страны и тогда, надеются участники и организаторы, будут сняты ограничительные меры и на соревнования пустят зрителей.

Напомним, севастопольская байдарочница Анастасия Долгова в паре с Кристиной Ковнир стала чемпионкой мира на дистанции 200 метров для байдарок-двоек. Показав на дистанции время 37,41 секунды, спортсменки завоевали золотую медаль, опередив соперниц из Венгрии и Польши.

Скриншот Вести — Севастополь

Дмитрий Островский