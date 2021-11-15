В Севастополе почти на 52% превышен эпидпорог по ОРВИ

Но это ниже, чем на прошлой неделе

В Севастополе, несмотря на значительное превышение показателей по заболеваемости ОРВИ, наблюдается положительная тенденция. Об этом сегодня, 15 ноября, на аппаратном совещании сообщила главный санитарный врач Севастополя Анна Мелюх.

«У нас отмечается недельное превышение эпидемиологического порога по заболеваемости ОРВИ на 51,8%. По отношению к предыдущим неделям это небольшой процент превышения. В сравнении с предыдущей неделей наблюдается даже снижение заболеваемости на 15,2%», — отметила Мелюх.

По ее данным, удельный вес заболевших взрослого населения 79,4%, детей — 17,9%. Наиболее интенсивно болеют дети от 0 до 2 лет. Показатель в этой категории: 103 на 10 тысяч населения.

На сегодня в городе закрыты на карантин три группы в двух детских садиках.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, оценивая информацию по заболеваемости и коронавирусом также, ситуацию назвал контролируемой, но подчеркнул, что «расслабляться рано».

Ольга Сурикова