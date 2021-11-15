В Севастополе начала сокращаться смертность от коронавируса

Ранее не менее десяти человек в сутки умирало от коронавируса
В Севастополе по состоянию на 15 ноября зарегистрированы 350 новых случаев заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.
265 человек выписаны после выздоровления.
Умерли 6 человек в возрасте от 68 лет до 91 года.
По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 44 314 человек.
В настоящий момент выздоровели 36 520 человек, 1 531 умер.
Сейчас в городе идет кампания по вакцинации против COVID-19. Развернуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.
Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».
Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.
В Севастополе на утро 15 ноября сделали прививку от коронавируса 213 733 человека. Второй этап вакцинации прошли 177 930 жителей региона.
Правительство РФ определило, что к 1 декабря коллективный иммунитет жителей регионов должен достичь 80% от численности взрослого населения.
В Севастополе 80% взрослого населения — это примерно 328 тысяч человек.
В формировании коллективного иммунитета участвуют и те, кто привился, и те, кто переболел.
Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 15 ноября поступило более 250 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.