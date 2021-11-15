COVID-19

В Севастополе начала сокращаться смертность от коронавируса

15-11-2021
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Ранее не менее десяти человек в сутки умирало от коронавируса

В Севастополе по состоянию на 15 ноября зарегистрированы 350 новых случаев заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

265 человек выписаны после выздоровления.

Умерли 6 человек в возрасте от 68 лет до 91 года.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 44 314 человек. 

В настоящий момент выздоровели 36 520 человек, 1 531 умер. 

Сейчас в городе идет кампания по вакцинации против COVID-19. Развернуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. 

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall». 

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 15 ноября сделали прививку от коронавируса 213 733 человека. Второй этап вакцинации прошли 177 930 жителей региона. 

Правительство РФ определило, что к 1 декабря коллективный иммунитет жителей регионов должен достичь 80% от численности взрослого населения. 

В Севастополе 80% взрослого населения — это примерно 328 тысяч человек. 

В формировании коллективного иммунитета участвуют и те, кто привился, и те, кто переболел. 

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 15 ноября поступило более 250 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.

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