Власти Севастополя решили проблему с нехваткой врачей для спортивных соревнований

Региональная федерация футбола Севастополя сообщила, что власти города смогли найти врачей для обслуживания матчей Первенства Севастополя по футболу.

Ранее в соцсетях федерации появилось сообщение, что стартовавшее в начале марта первенство по футболу среди детско-юношеских команд приостановлено из-за отказа Центра лечебной физкультуры и спортивной медицины сопровождать игры. Напомним, это единственная медицинская организация в городе, которая уполномочена осуществлять медицинское сопровождение спортивных мероприятий.

В начале марта представители центра сообщили федерации футбола, что ничем не могут помочь из-за «высокой загруженности и нехватки медицинского персонала».

Тем не менее, 19 марта прошла встреча представителей департамента здравоохранения и футболистов в ходе, которой удалось достичь консенсуса.

«В совещании приняли участие директор Департамента здравоохранения Виталий Денисов, заместитель главного врача ГАУЗС «ЦЛФИСМ» по медицинским вопросам Елена Моради и исполнительный директор Региональной федерации футбола Севастополя Юрий Строчков. В рамках встречи обсудили проблемные вопросы, связанные с обеспечением матчей Первенства в рамках приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144н, найдены пути решения возникшей ситуации, а также достигнута договоренность о возобновлении обслуживания матчей первенства города Севастополя по футболу со стороны ГАУЗС «ЦЛФИСМ», — сообщили в региональной федерации футбола Севастополя.

Напомним, в мае 2022 года в правительстве Севастополя сообщили, что ФК «Севастополь» избавляется от секции для детей. Городские власти решили, что подготовкой детей займутся в спортивных школах Севастополя.

Фото: пресс-служба Региональной федерации футбола Севастополя