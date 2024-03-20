ФСБ поймала браконьера из Крыма, скрывавшегося 2 года

В Крыму будут судить жителя села Войково, обвиняемого в организации незаконной добычи и хранения краснокнижной рыбы.

Крымский СК выяснил, что бригадир рыбопромысловой бригады в начале 2021 года на территории села Курортное организовал группу из пяти местных

жителей для незаконного вылова и подпольной продажи осетровой рыбы.

Ранним утром 18 февраля 2021 года подельники вышли в море и вытащили из сетей 67 особей осетра, три севрюги и две белуги, чтобы на причале поместить трофеи в тайник. Во время разгрузки их накрыли пограничники ФСБ. Спустя время организатор скрылся и был объявлен в розыск, но в ноябре 2023 года его задержали сотрудники ФСБ. Дело направлено в прокуратуру.

Напомним, в Бахчисарае браконьеры убили и бросили самца благородного оленя.