Севастополь в лидерах по курению электронных сигарет

Севастополь по итогам 2023 года занял 4 место среди регионов России по доле потребителей вейпов и систем нагревания табака среди курильщиков, сообщают аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе опросных данных Росстата.

В нашем городе 29 % курильщиков предпочитают именно электронки, что значительно выше средней по стране доли в 17,5 %. За год в городе-герое доля вейперов среди любителей подымить выросла на 3 %. От общего количества населения Севастополя курильщики электронок составляют 6 %.

В целом по стране количество пользователей электронных устройств для курения достигло 4,5 млн человек, увеличившись за год на 3,8%, а за пять лет — в 46 раз. При этом общая доля курильщиков в России продолжает снижаться.

Наибольшей популярностью электронные сигареты пользуются в Магаданской области (их предпочитают 41,8% среди всех курильщиков), Москве (33,5%), Астраханской области (30,4%), Севастополе (29,4%), Санкт-Петербурге (28,6%), Курской области (28,1%), Архангельской области (26,1%), Ставропольском крае (26%), Ульяновской области (25,6%), а также в Краснодарском крае (25%).

Менее всего склонны использовать современные курительные девайсы в Ингушетии и Чечне (околонулевая доля среди всех курильщиков), Забайкальском крае (1,6%), Калмыкии (1,6%), Тыве (2,9%), Пензенской области (4,5%), Карачаево-Черкесии (4,5%), Республике Алтай (4,8%), Ненецком автономном округе (5,3%) и Дагестане (5,4%).

Напомним, в Севастополе самая большая доля строгих приверженцев ЗОЖ в стране.