Власти Севастополя пытаются обезопасить руины снесенного самостроя на Героев Бреста, 58,60.

Сегодня в ходе аппаратного совещания губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в ЦУР продолжают поступать жалобы, что дети по-прежнему беспрепятственно могут проникать на территории снесенного самостроя по улице Героев Бреста, 58, 60.

И.о.вице-губернатора Евгений Горлов доложил, что утром выезжал на место. Специалисты департамента городского хозяйства своими силами восстановили забор. «Сейчас мониторим: все ограждено. Не знаю, как туда попадают дети», — отметил он.

«Там такой забор его можно в любом месте преодолеть. Преграда выглядит условно», — прокомментировал губернатор Михаил Развожаев, уточнив у Горлова, законно ли был все-таки снесен дом и почему территория до сих не расчищена от руин.

На что замгубернатор пояснил, что собственник через суд добился прекращения сноса дома, чтобы сделать это собственными силами, но уже полгода никаких действий не предпринимает. Чиновник заверил, что дом был построен незаконно и как только будет снято обеспечение судом, снос будет продолжен.

Напомним, ранее сообщалось, что пятиэтажка на Героев Бреста,58, была снесена городом по решению суда как незаконно построенная. На второй дом на этом участке вынесено решение суда и приостановке работ. Собственник начал судиться, чтобы завершить снос самостоятельно. Уже поднимался вопрос о небезопасности этого объекта для школьников.

Ольга Сурикова