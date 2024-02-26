Отец российского пилота Максима Кузьминова, угнавшего вертолет Ми-8 в Украину, рассказал, кого он жалеет

Отец российского пилота Максима Кузьминова, угнавшего вертолет Ми-8 в Украину, прокомментировал журналистам свое отношение к поступку сына.

Олег Сиваев своего сына считает предателем. Он узнал о его смерти из новостей и особо не удивился этому.

«Конечно, ожидал, что с ним это будет. Нигде предателя ни одна сторона не уважала», — сказал Сиваев.

Он добавил, что ему больше всего жалко ребят, которые «были вместе с ним в одной команде». Своего сына же он в последний раз видел в 2013 году. По словам Сиваева, тот тогда рассказывал ему, что «учится на Западе и работает летчиком».

По последним данным, угнавший российский вертолет МИ-8 летчик Максим Кузьминов был обнаружен устраненным в Испании.

По информации, полученной из местных источников СМИ, тело Кузьминова было найдено в муниципалитете Вильяхойоса, находящемся на западе испанской территории.

Инцидент с угоном вертолета произошел в начале августа 2023 года, когда Максим Кузьминов угнал Ми-8 из гарнизона в Курске и направился на нем в неизвестном направлении, что привело к трагической потере двух российских военных летчиков, находившихся на борту в момент угона.

Ольга Сурикова