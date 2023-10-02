В Севастополе обезопасят еще один недострой от детей

Жители Севастополя выразили обеспокоенность тем, что рядом со школой №54 стоит полуснесенный дом, по которому свободно перемещаются дети. Люди подняли тревогу, пока ситуация не закончилась трагедией.

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Как отметил в ходе аппаратного совещания вице губернатор Евгений Горлов, пятиэтажка на Героев Бреста,58, была снесена городом по решению суда как незаконно построенная. На второй дом на этом участке вынесено решение суда и приостановке работ. Собственник начал судиться, чтобы завершить снос самостоятельно.

«Одну часть демонтировали, хозяевами все огорожено, закрыто. Не знаю, как туда проникают дети. Мы еще поговорим с собственниками детально, чтобы они закрыли ход», — сказал Горлов, добавив, что хозяевам участка дан месяц на завершение работ.

Губернатор Михаил Развожаев высказал мнение, что создается в итоге «судебная казуистика» и переживает, что это могут быть какие-то ухищрения с созданием точки напряжения.

Ольга Сурикова