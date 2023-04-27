Власти Севастополя: Дом на Героев Бреста, 58, сносится по решению суда

В Севастополе начался снос еще одного незаконно возведенного дома на землях ИЖС. Речь идет об пятиэтажке на улице Героев Бреста, 58.

Как пояснил и.о.вице-губернатора Евгений Горлов, работы по сносу проводятся на основании вступившего в силу решения Гагаринского районного суда от 16.08.2016 по делу 2-3369/16.

«Уведомление о сносе многоквартирного жилого дома было размещено 12.12.2022. 24 апреля был проведен осмотр помещений, по результатам которого ценные или какие-либо иные вещи обнаружены не были», — сообщил он.

Он порекомендовал в дальнейшем желающим приобрести бюджетное жилье в Севастополе внимательно изучать документы: обязательно должно быть разрешение на строительство многоквартирного жилого дома. При этом в общей кадастровой карте нужно проверить вид разрешенного использования земельного участка.

Напомним, на последнем совещании, 11 апреля, по проблемным домам в Севастополе было принято решение о сносе дома на улице Героев Бреста, 58.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба правительства Севастополя