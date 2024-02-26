В Крыму на социальные товары цены завышены до 90%

В Республике Крым выявили завышение цен на социально значимые группы товаров до 68%, а по некоторым – до 90%. Об этом на встрече с главой Крыма Сергеем Аксеновым сообщил министр промышленной политики Республики Анушаван Агаджанян.

Агаджанян доложил, что проведен анализ ситуации на потребительском рынке по 30 видам товаров.

«По 14 видам товаров, которые имеют для нашего населения острое социальное значение, выявлены факты превышения до 68% надбавочной стоимости, по некоторым группам товаров наблюдается до 90%. Также выявлены факты, подпадающие под нарушение антимонопольного законодательства», — сказал Агаджанян.

Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что спекулирование на населении в непростое для экономики время – аморально.

Аксенов заявил, что намерен на ресурсах правительства открытым текстом рекламировать те торговые сети, которые работают без посредников и без «дурной» наценки.

«Прямо будем открытым текстом рекламировать. Все остальные, значит, крымчане должны знать, что в данном случае допущено посредничество по 30 наименованиям по позициям товаров вот по таким-то направлениям», — сказал он.

Глава Крыма дал неделю на проведение совещаний с представителями торговых сетей для определения алгоритма действий по каждому социально значимому товару. По итогам опубликуют перечень как добросовестных предпринимателей, так и спекулянтов.

Ольга Сурикова