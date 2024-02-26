В Крыму на социальные товары цены завышены до 90%

В Республике Крым выявили завышение цен на социально значимые группы товаров до 68%, а по некоторым – до 90%. Об этом на встрече с главой Крыма Сергеем Аксеновым сообщил министр промышленной политики Республики Анушаван Агаджанян.
«По 14 видам товаров, которые имеют для нашего населения острое социальное значение, выявлены факты превышения до 68% надбавочной стоимости, по некоторым группам товаров наблюдается до 90%. Также выявлены факты, подпадающие под нарушение антимонопольного законодательства», — сказал Агаджанян.
Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что спекулирование на населении в непростое для экономики время – аморально.
Аксенов заявил, что намерен на ресурсах правительства открытым текстом рекламировать те торговые сети, которые работают без посредников и без «дурной» наценки.
«Прямо будем открытым текстом рекламировать. Все остальные, значит, крымчане должны знать, что в данном случае допущено посредничество по 30 наименованиям по позициям товаров вот по таким-то направлениям», — сказал он.
Глава Крыма дал неделю на проведение совещаний с представителями торговых сетей для определения алгоритма действий по каждому социально значимому товару. По итогам опубликуют перечень как добросовестных предпринимателей, так и спекулянтов.
Ольга Сурикова