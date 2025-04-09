Власти Севастополя опровергли выбор участка под приют для животных

Информация о том, что в Севастополе якобы уже определено место для строительства приюта для бездомных животных, не подтвердилась.

Как сообщили «Севкору» в правительстве города, решение о размещении объекта на данный момент не принято. В настоящее время рассматривается несколько возможных площадок, и окончательный выбор участка ещё не сделан. По словам представителей власти, когда вопрос будет решён, об этом сообщат официально.

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Таким образом, заявления о выделении земли, передаче её в бессрочное пользование и начале разработки технического задания преждевременны. Вопрос создания приюта остаётся на повестке дня, но говорить о конкретных действиях пока рано.

Напомним, до 2022 года в Севастополе планировали построить приют для собак, но с началом СВО финансирование направили на более неотложные нужды. Губернатор пояснил, что «свободных бюджетных средств на то, чтобы выполнить все нормы действующего законодательства, связанные с отловом и содержанием бродячих собак, нет».

Сейчас животных отлавливают, вакцинируют и отпускают обратно. Государственного приюта в городе нет, но местные власти стараются поддерживать общественные организации, которые сами создают такие пространства.

Дмитрий Островский

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