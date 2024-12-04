Немного не успели. Севастополю из-за СВО не хватило денег на приют для животных

В Севастополе ситуация с бродячими собаками стабильно непростая и пока механизма по ее кардинальному решению нет. Об этом во время прямого эфира заявил губернатор Михаил Развожаев, отвечая на вопрос дозвонившейся в студию жительницы Северной стороны.

Глава города отметил, что эта тема актуальна для всех районов Севастополя, но сейчас «сложное и невыполнимое законодательство, связанное с бездомными животными». Ранее, до 2022 году, в городе планировалось строительство приюта для собак, но с началом СВО средства перенаправляются на другие жизненноважные цели.

«Это была главная задача, которую мы ставили и немного не успели. Последнее время очень много трат связано последние два года с вопросами безопасности и СВО. Поэтому сейчас свободных бюджетных средств на то, чтобы выполнить все нормы действующего законодательства, связанные с отловом и содержанием бродячих собак, нет», — пояснил губернатор.

Он отметил, что сейчас собак в Севастополе отлавливают, прививают и отпускают обратно «в естественную среду». Приюта государственного в городе нет. Все, что может на данный момент город, это стараться помогать общественным организациям, которые самостоятельно устраивают приюты.

Напомним, ранее сообщалось, что в Севастополе планировали построить приют для бездомных собак за счет частных средств.

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Ольга Сурикова