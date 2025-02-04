Президент поручил выделить землю для зооприютов

Президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам выделить землю для строительства приютов для животных. Теперь социально ориентированные некоммерческие организации смогут получать участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, для возведения и реконструкции зданий, предназначенных для приютов. Обеспечить эту возможность поручено до 1 июля. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

Кроме того, кабмину и региональным властям предстоит разработать дополнительные меры поддержки, которые помогут не только создать, но и обеспечить стабильную работу таких приютов. Если потребуется, будут внесены изменения в законодательство.

Напомним, до 2022 года в Севастополе планировали построить приют для собак, но с началом СВО финансирование направили на более неотложные нужды. Губернатор пояснил, что «свободных бюджетных средств на то, чтобы выполнить все нормы действующего законодательства, связанные с отловом и содержанием бродячих собак, нет».

Сейчас животных отлавливают, вакцинируют и отпускают обратно. Государственного приюта в городе нет, но местные власти стараются поддерживать общественные организации, которые сами создают такие пространства.

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Евгения Павлова