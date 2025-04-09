Потери воды в Севастополе: Водоканал говорит об успехах, но цифры очтетов этого не подтверждают

Уровень потерь воды в Севастополе снизился до 33,5% — такую цифру озвучил начальник службы водоснабжения ГУПС «Водоканал» Владислав Покровский на брифинге 8 апреля. По его словам, этого удалось достичь благодаря масштабной модернизации городских водопроводных сетей.

Покровский отметил, что в городе заменили более 22 тысяч единиц запорной арматуры, 3,8 тысячи пожарных гидрантов, а также отремонтировали около 15 тысяч водопроводных колодцев и камер. На 2025 год «Водоканал» запланировал ещё четыре капитальных ремонта общей протяжённостью 3,5 километра. После этого предприятие рассчитывает сократить потери ещё на 5 тысяч кубометров воды в сутки.

Однако официальные данные из инвестиционной программы ГУПС «Водоканал» говорят об обратном. Согласно опубликованным показателям, уровень потерь воды в централизованных системах водоснабжения остаётся стабильно высоким:

Факт по итогам 2023 года — 32,93% при плане 37,30%.

Факт за 3 месяца 2024 года (март) — 41,48% при плане 37,30%.

Факт за 5 месяцев 2024 года (июнь) — 42,34% при плане 46,81%.

Факт за 10 месяцев 2024 года (ноябрь) — 42,59%.

Факт за 12 месяцев (январь 2025) — 43,06%.

Таким образом, по официальным данным ГУПС «Водоканал», уровень потерь воды в 2024 году не снижался, а наоборот — существенно вырос по сравнению с 2023 годом. Если в конце 2023 года он составлял менее 33%, то к началу 2025 года — уже превысил 43%.

Стоит отметить, что Владислав Покровский проводил брифинг на фоне сообщений о сокращении объемов запасов воды в Чернореченском водохранилище. Как сообщил заведующий кафедрой химических технологий водопользования Крымского федерального университета Илья Николенко, водохранилище наполняется малыми объемами. По его словам, в прошлые годы весной в водохранилище наблюдалось значительное пополнение и даже происходили сбросы излишков, однако в этом году таких объемов нет. Если в сентябре 2024 года запас составлял 36,9 млн кубометров, то по данным на апрель 2025 года — 26,9 млн кубометров. Это менее 40% от проектной емкости, которая составляет 64,2 млн кубометров.

Дмитрий Островский

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