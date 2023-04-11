Развожаев пояснил принцип сноса многоквартирных домов на землях ИЖС

Сегодня на совещании в правительстве Севастополя губернатор Михаил Развожаев пояснил, что многоквартирные дома на землях ИЖС, в которых уже живут люди, скорее всего будут узаконены, а остальные снесены.

«Мы договорились, что, где можно мы вырезаем этот участок (на котором расположены МКД – ред.), делаем среднеэтажку. Главный принцип такой: все, где нет людей, даже если все продано, мы ликвидируем. Там, где люди живут уже несколько лет, делаем исключения, но любые другие попытки аналогичных историй пресекаться будут в жесткой форме» — заявил градоначальник.

На совещании в частности речь шла о многоквартирных домах в СНТ «Яблоня», где люди уже живут.

Также было принято решение о сносе дома по улице Университетская, 20/9, домов по улице Героев Бреста, 58 и 60.

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба правительства Севастополя