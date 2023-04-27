Севприроднадзором начата работа по вопросу выбросов дыма в Инкермане

Севприроднадзором после обращений жителей Инкермана начата работа по вопросу выбросов дыма. Местные жители жалуются, что испытывают дискомфорт, однако ведомством нарушений не обнаружено.

«Информация для проведения контрольно-надзорных мероприятий в части санитарно-эпидемиологического благополучия населения направлялась в Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю. Коллегами с привлечением лаборатории неоднократно проведен отбор проб воздуха, результаты которых до настоящего времени свидетельствуют об отсутствии превышения концентрации загрязняющих веществ», — сообщили в Севприроднадзоре.

С учетом того, что жалобы от жителей продолжают поступать, Севприроднадзор вместе с Роспотребнадзором ведет, как отмечается, работу с целью фиксации фактов выбросов для принятия мер в отношении предприятий, деятельность которых оказывает влияние на здоровье жителей.

Ольга Сурикова