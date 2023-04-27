Житель Севастополя несколько месяцев насиловал свою 13-летнюю дочь

Житель Севастополя предстанет перед судом за совершение половых преступлений против своей несовершеннолетней дочери, сообщает пресс-служба Следкома.

Уголовное дело было заведено на 45-летнего жителя Нахимовского района, обвиняемого в изнасиловании и совершении иных действий сексуального характера в отношении своей 13-летней дочери.

Установлено, что с декабря 2021 по март 2022 года мужчина в отсутствии супруги, в пьяном состоянии, совершал преступления сексуального характера против своей 13-летней дочери. «Спустя время педагоги школы заметили подавленное психологическое состояние подростка, в ходе доверительных бесед им удалось получить от девочки сведения о том, что она подвергается дома половому насилию со стороны отца», — уточнили в ведомстве.

Правоохранителями была установлена причастность отца к насильственным преступлениям против девочки.

По ходатайству следователя судом он был заключен под стражу, где содержится по настоящее время.

Материалы направлены в прокуратуру для изучения, подписания обвинительного заключения и направления дела в суд.

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Ольга Сурикова