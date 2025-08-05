Власти Крыма начали пересылать советы на случай долгосрочного отключения мобильного интернета в Крыму

Жителей полуострова несколько дней назад предупредили о возможных ограничениях мобильного интернета. Такие меры сейчас обусловлены требованиями безопасности в условиях постоянных атак со стороны Украины на юг России.

И отключаться интернет стал теперь постоянно — у кого на несколько часов, а у кого не работает по несколько дней. При этом мобильная связь работает

Итак, советы, которые накануне репостнул у себя на канале советник главы Крыма Олег Крючков.

Первая рекомендация:

Записать в телефонную книгу номера такси.

Иметь при себе всегда наличные — этот совет уже давали даже в Совфеде.

Поговорить с близкими заранее о том, что делать, когда пропадает связь. Главное, не паниковать

Если не отвечают в мессенджерах — не паниковать, просто позвоните или отправьте SMS.

Если не ответили сразу — повторите попытку через несколько минут.

Ищите точки Wi-Fi

Предпочитайте Wi-Fi в заведениях (кафе, отели, гостиницы), а не открытые анонимные сети — они могут быть опасны.

Wi-Fi доступен:

— На новых остановках транспорта в Ялте, Симферополе, Евпатории, на ЮБК

— Во многих кафе, ресторанах, отелях

— На центральных площадях и набережных

Не стесняйтесь попросить пароль в заведении рядом — в экстренной ситуации помогут

Также, особенно если предстоит поездка, заранее скачайте оффлайн-карты — Яндекс Карты / Навигатор, 2ГИС, Maps.me, Organic Maps

Это поможет там, где не глушится GPS и ГЛОНАСС.

🔋 Wi-Fi и голосовые вызовы быстрее «сажают» батарею. Держите при себе заряженный пауэрбанк (если он есть) — особенно в дороге.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai