Погода в Севастополе 5 августа

Погода
05-08-2025

Сегодня в городе малооблачно.

Ветер ночью северо-восточный 3-8м/с,

днем западный 5-10м/с.

Температура воздуха ночью 20…22°,

днем 30…32°.

Температура воды в море 26°.

Фото: Елена Голос

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