Жители Севастополя жалуются на сбои в работе мобильного интернете

Сегодня в России зафиксированы массовые сбои в работе мобильной связи, интернета и цифровых сервисов. Сильнее всего пострадали Крым, Краснодарский край и отдельные округа Москвы. Пользователи сообщают о задержках SMS, снижении скорости интернета, сбоях в работе мессенджеров и банковских приложений.

В Севастополе сейчас также перебои наблюдаются и в работе платежных терминалов.

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Фото создано благодаря shedevrum.ai