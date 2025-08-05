В Севастополе заведено уголовное дело на мужчину, который при постройке дома повредил ОКН «Поселение Василядя балка»

В частности, житель Челябинской области 1969г.р., в мае 2023 года приобрел земельный участок в Нахимовском районе на юго-восточном пологом склоне Василяди балки, часть которого расположена в границах объекта культурного наследия «Поселение Василядя балка».

Как подчеркнули в прокуратуре города, он знал об установленном порядке производства земляных и строительных работ на данном земельном участке, а также об обязанности обеспечивать его сохранность. Однако строительство было начато без учета всех требований. В итоге за три летних месяца 2024 года на данном земельном участке тяжелой строительной техникой был вырыт котлован, заложен фундамент капитального строения площадью около 70 кв. м., установлен септик, образован навал грунта и построены стены первого этажа.

По заключению судебной историко-культурной экспертизы им причинен ущерб в размере более 960 тыс. рублей.

Расследование уголовного дела проведено следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Прокуратурой города заявлен гражданский иск к владельцу участка о возмещении причиненного вреда.

⚖️ Уголовное дело направлено в суд.

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Ольга Сурикова

Фото предоставлено прокуратурой Севастополя